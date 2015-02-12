البنك المركزي يطرح سندات بمليار دولار لأجل عام في 17 فبراير

القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع سندات بمليار دولار لأجل عام على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء في 17 فبراير شباط.

وتحولت الحكومة بشكل أساسي إلى سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز العام منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من المستثمرين الأجانب.