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البنك المركزي يطرح سندات بمليار دولار لأجل عام في 17 فبراير

Thu Feb 12, 2015 1:19pm GMT
 
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القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع سندات بمليار دولار لأجل عام على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء في 17 فبراير شباط.

وتحولت الحكومة بشكل أساسي إلى سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز العام منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من المستثمرين الأجانب.

وأوضح البيان أن الموعد النهائي لتلقي عروض شراء السندات هو 16 فبراير شباط. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 