إيديتا المصرية تسعى لاقتراض 175 مليون جنيه لشراء خطوط إنتاج جديدة

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الاربعاء إن مجلس إدارتها وافق على المضي قدما في الحصول على قرض بقيمة 175 مليون جنيه (22.9 مليون دولار) لشراء خطوط إنتاج جديدة.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم أن مدة القرض "لا تزيد عن 7 سنوات متضمنة فترة السماح."

وإيديتا من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتأسست في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة اليوم لحين إرسال نتائج أعمالها عن الربع الأول من 2015.

وتمتلك إيديتا أربعة مصانع في بني سويف والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ونحو 24 خط إنتاج حاليا وستضيف خطين جديدين بنهاية هذا العام لتصل بالإنتاج إلى 140 ألف طن سنويا من 101 ألف طن في 2014.