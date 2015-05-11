مصر تصدر أذون خزانة قيمتها 1.302 مليار دولار بمتوسط عائد 2.643%

وقال البنك إن أقل عائد بلغ 2.6 بالمئة وأعلى عائد 2.65 بالمئة. كانت مصر باعت ما قيمته 1.12 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل عام في عطاء في فبراير شباط وبمتوسط عائد 2.23 بالمئة.

وتعتمد الحكومة اعتمادا كبيرا على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في فترة طويلة من القلاقل السياسية والاقتصادية التي أخافت الكثير من المستثمرين الأجانب. وتنوي الحكومة طرح سندات قيمتها 1.5 مليار دولار على المستثمرين العالميين هذا العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)