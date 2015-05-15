ملخص-ستاندرد أند بورز تعدل توقعاتها للتصنيف السيادي لمصر إلى إيجابية من مستقرة
15 مايو أيار (رويترز) - وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز:
* ستاندرد أند بورز تتوقع استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلي
* ستاندرد أند بورز تقول تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمصر مدعوما بتحسن الاستقرار السياسي وإن كان هشا
* ستاندرد أند بورز: التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلي وهبوط مستويات الدخل
* ستاندرد أند بورز تعدل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى إيجابية من مستقرة (إعداد محمد عبد لعال للنشرة العربية)
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