ملخص-ستاندرد أند بورز تعدل توقعاتها للتصنيف السيادي لمصر إلى إيجابية من مستقرة

* ستاندرد أند بورز تقول تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمصر مدعوما بتحسن الاستقرار السياسي وإن كان هشا

* ستاندرد أند بورز: التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلي وهبوط مستويات الدخل

* ستاندرد أند بورز تعدل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى إيجابية من مستقرة (إعداد محمد عبد لعال للنشرة العربية)