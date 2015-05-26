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مرتبون: مصر تفوض بنوكا لترتيب إصدار محتمل لسندات دولارية

Tue May 26, 2015 12:15pm GMT
 
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دبي 26 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات اليوم الثلاثاء إن مصر فوضت خمسة بنوك لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار.

وفوضت مصر الحاصلة على التصنيفات الائتمانية ‭‭B3‬‬ و‭‭B-‬‬ و‭‭B‬‬ من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على الترتيب كلا من بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس لترتيب اللقاءات مع المستثمرين.

وأضافت الوثيقة أن اللقاءات الترويجية لإصدار السندات ستعقد في الإمارات العربية المتحدة ولندن والولايات المتحدة في الفترة من 28 مايو أيار إلى الثالث من يونيو حزيران. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 