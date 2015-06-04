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مرتبون: مصر تسعر اليوم أول إصداراتها من السندات الدولية في 5 سنوات

Thu Jun 4, 2015 8:20am GMT
 
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دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لمصر أن الحكومة المصرية حددت السعر المبدئي في حدود 6.25 بالمئة لإصدار قياسي من السندات الدولارية المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم الخميس.

وسيكون ذلك هو أول إصدار للبلاد من السندات الدولية في خمس سنوات.

وذكرت الوثيقة أنه تم تحديد السعر المبدئي للسندات الدولارية لأجل عشر سنوات في حدود 6.25 بالمئة. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

ويتولى ترتيب الإصدار بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 