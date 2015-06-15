مصحح-إعادة-مصر تصدر أذون خزانة قيمتها 728.5 مليون دولار بمتوسط عائد 2.837%

(لتصحيح الرقم في الفقرة الأولى إلى مليون عوضا عن مليار)

القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها 728.5 مليون دولار وبمتوسط عائد 2.837 بالمئة وذلك في عطاء طرحه اليوم الاثنين.

وقال البنك إن أقل عائد بلغ 2.8 بالمئة وأعلى عائد 2.85 بالمئة. كانت مصر باعت ما قيمته 1.302 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل عام في عطاء في مايو أيار بمتوسط عائد 2.643 بالمئة.