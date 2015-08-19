مصر تصدر أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو في 25 أغسطس
القاهرة 19 أغسطس آب (رويترز) - قال بيان للبنك المركزي اليوم الاربعاء إن مصر ستصدر أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو في 25 أغسطس آب.
وقال البيان إن وزارة المالية هي المصدر للأذون.
وأضاف أن البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية ممن يحق لهم الاكتتاب في الأذون.
والموعد النهائي للاكتتاب في الاصدار هو 24 اغسطس آب والحد الأدنى لطلب الاكتتاب 100 ألف يورو.
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