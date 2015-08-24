المركزي: مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 674.5 مليون يورو بمتوسط فائدة 2.289%
القاهرة 24 أغسطس آب (رويترز) - باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام بقيمة 674.5 مليون يورو بمتوسط فائدة 2.289 بالمئة في مزايدة علنية اليوم الإثنين.
وقال البنك إن أقل فائدة على أذون الخزانة التي تم بيعها بلغت 2.26 بالمئة بينما كانت أعلى فائدة 2.3 بالمئة.
كانت آخر مرة تبيع فيها مصر أذون خزانة في مزايدة في يونيو حزيران الماضي بقيمة 728.5 مليون دولار لأجل عام بمتوسط فائدة 2.837 بالمئة.
وتعتمد الحكومة في الغالب على سوق المال المحلي لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي استمرت لفترة طويلة وكان من شأنها عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بمصر. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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