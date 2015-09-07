وزير المالية المصري: لدينا برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار

القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الاثنين إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.

وأضاف دميان في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله في القاهرة اليوم "لدينا برنامج قدره 10 مليارات دولار للطرح في الاسواق العالمية سننفذه في توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي."

وأوضح الوزير أن طرح السندات سيكون طبقا لظروف الأسواق العالمية.

كانت الحكومة المصرية قد باعت سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.

وقام بترتيب ذلك الإصدار بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس.

وقال الوزير لرويترز اليوم ""سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 إن شاء الله."