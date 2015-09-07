مقدمة 1-مصر تسعى للاستفادة مجددا من سوق السندات الدولية

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القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال سامي خلاف مستشار وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الإثنين إن مصر وضعت برنامجا لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار للاستفادة من الأسواق الدولية لكن من غير المتوقع أن تجمع هذا المبلغ.

وقال الوزير دميان للصحفيين في وقت سابق على هامش مؤتمر يورومني إن مصر لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

غير أن مستشاره خلاف أصدر توضيحا في وقت لاحق.

وقال خلاف إن تلك البرامج تهدف إلى إرسال إشارة للأسواق بأن مصر تخطط لمزيد من الإصدارات لكن ذلك لا يعني أنها ستجمع العشرة مليارات دولار.

وأضاف أنها مسألة إجرائية كي يتسنى طرح إصدار في وقت قصير وأنه بدلا من أن يستغرق الإصدار ثلاثة أشهر سوف يقلص هذا المدة إلى أسبوعين على أقل تقدير.