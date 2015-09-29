جهينة المصرية تحصل على 3 قروض بقيمة 480 مليون جنيه

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على ثلاثة قروض متوسطة الأجل بقيمة 480 مليون جنيه (61.3 مليون جنيه) بهدف دعم الهيكل التمويلي للشركة.

وذكرت جهينة أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن الغرض من القروض الثلاثة "تحسين رأس المال العامل وتخفيض التسهيلات الائتمانية بشكل يلائم وتيرة التوسعات التي تنتهجها الشركة".

وتأسست جهينة عام 1983 وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

وأوضح بيان الشركة أن حزمة التسهيلات الائتمانية تشمل قرضا بقيمة 250 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي وآخر قيمته 150 مليون جنيه من البنك المصري الخليجي إلى جانب 80 مليون جنيه بموجب اتفاقية التأجير التمويلي مع شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.