عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز في مزاد اليوم
القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن عوائد السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام وتلك البالغ أجلها ثلاث وسبع سنوات قفزت في مزاد اليوم الاثنين.
وقفز متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 12.719 بالمئة من 12.398 بالمئة في المزاد السابق يوم 22 فبراير شباط.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات إلى 13.408 بالمئة من 13.104 بالمئة في المزاد السابق في حين قفز العائد على سندات السبع سنوات إلى 15.080 بالمئة من 14.911 بالمئة في 22 فبراير شباط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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