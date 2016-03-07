عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز في مزاد اليوم

القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن عوائد السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام وتلك البالغ أجلها ثلاث وسبع سنوات قفزت في مزاد اليوم الاثنين.

وقفز متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 12.719 بالمئة من 12.398 بالمئة في المزاد السابق يوم 22 فبراير شباط.