ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة بعطاء اليوم

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.222 بالمئة من 12.108 بالمئة في العطاء السابق يوم الثالث من مارس آذار. وزاد العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 12.514 بالمئة من 12.444 بالمئة في العطاء المماثل يوم الثالث من مارس آذار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)