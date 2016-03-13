انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما وارتفاعه للأذون لأجل 266 يوما

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما بينما زاد عائد الأذون لأجل 266 يوما اليوم الأحد.

ونزل العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.591 في المئة من 11.596 في المئة في العطاء السابق يوم السادس من مارس آذار. وزاد العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 12.478 في المئة من 12.476 في المئة في العطاء المماثل يوم السادس من مارس آذار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)