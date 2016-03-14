السندات الدولارية لمصر تصعد سنتين بعد خفض قيمة العملة

لندن 14 مارس آذار (رويترز) - صعدت السندات الدولارية المصرية اليوم الاثنين بعد خفض قيمة الجنيه الذي طال انتظارهاومن المتوقع أن يعزز التنافسية ويشجع على مزيد من الاستثمار في الأسواق المحلية.

وأظهرت بيانات لتومسون رويترز ارتفاع السندات المصرية استحقاق 2025 و2040 بمقدار 1.75 سنت وسنتين على الترتيب. وتراجعت علاوة العائد السيادي لمصر مقارنة مع إصدارات الخزانة الأمريكية ست نقاط أساس إلى 560 نقطة أساس وهو أدنى مستوى في شهرين.