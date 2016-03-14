مقدمة 1-عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز في عطاء اليوم

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة بعوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات وعشر وذلك بعد ساعات من قيام البنك بخفض قيمة الجنيه في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة إذ يتوقع المصرفيون رفعا وشيكا لسعر الفائدة.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه اليوم وقال إنه سيتحرك صوب سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف في مسعى لإعادة التوازن إلى السوق وتخفيف نقص العملة الصعبة الذي يخنق أنشطة الشركات ويهز الثقة.

وأثارت الخطوة توقعات لدى بعض المصرفيين والاقتصاديين بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم 17 مارس آذار وهو ما أدى حسبما ذكر مصرفيون إلى عروض لعوائد أعلى خلال عطاء سندات الخزانة اليوم.

وأبلغ مصرفي رويترز "رفعنا العائد بقوة في عروض اليوم لأننا نتوقع زيادة كبيرة خلال اجتماع الخميس."

قفز متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 15.050 بالمئة من 13.655 بالمئة في العطاء السابق يوم 15 فبراير شباط.