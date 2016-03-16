أجيليتي الكويتية تقترب من الحصول على تمويل بقيمة 800 مليون دولار

من أحمد حجاجي

الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي الكويتية طارق سلطان اليوم الأربعاء إن الشركة في المراحل النهائية للحصول على تمويل بقيمة 800 مليون دولار.

وقال سلطان خلال مؤتمر صحفي إن مصدر التمويل سيكون من البنوك المحلية والأجنبية لكنه لم يحدد أسماء مصارف بعينها لافتا إلى أن المبلغ سيخصص لتمويل مشروع جزيرة الريم في أبوظبي الذي تنفذه شركة يوباك التابعة لأجيليتي مع الوطنية العقارية الكويتية.

أضاف أن أي نمو إضافي لأعمال الشركة سيكون في الأسواق الحالية وليس في أسواق جديدة.

لكنه قال أيضا إن أجيليتي ستكون أولى الشركات التي تدخل السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.

وأشار سلطان إلى أن مصر ستكون سوقا واعدة إذا تم القضاء على صعوبة تحويل الأموال للخارج وصعوبة الإجراءات. لكنه قال "نحتاج خطوات إيجابية من السوق المصري حتى نتمكن من التوسع فيه."

وقال إن الشركة التي تعد الأكبر في قطاع اللوجيستيات في منطقة الخليج ستولي اهتماما للتنافس على الموانئ والمطارات الكويتية إذا طرحت إدراتها للخصخصة.

كان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال يوم الاثنين إن الحكومة ستسعى لخصخصة أصول حكومية من بينها مطارات وموانئ بالإضافة إلى بعض المنشآت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

ووافقت الكويت على عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليل عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

وقال سلطان إن هناك حاجة "لترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي في الكويت وخصخصة فعلية."