بنك مصر يتفاوض مع بنك أجنبي للحصول على قرض مشترك بقيمة 300 مليون يورو

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الاثنين إن مصرفه يتفاوض مع مؤسسة مصرفية أجنبية للحصول على قرض مشترك من الخارج بقيمة 300 مليون يورو.

وأضاف الإتربي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "التفاوض يأتي في إطار تعزيز الموارد بالعملة الصعبة لدى بنك مصر. الحد الأقصى للإنتهاء من المفاوضات ستة أشهر من الآن."

ولم يكشف الإتربي عن اسم البنك الذي يجري التفاوض معه.

وتسعى البنوك المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي من الخارج وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.

وفي أواخر فبراير شباط طرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة شهادات استثمار دولارية باسم "بلادي" للمصريين في الخارج بفائدة بين 3.5 و5.5 بالمئة لتعزيز الأرصدة الدولارية للبنوك الحكومية.

وأبلغ الإتربي رويترز الشهر الماضي إن مصرفه يدرس إصدار سندات في السوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية للبنك.