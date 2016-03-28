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ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 سنوات في مزاد اليوم

Mon Mar 28, 2016 11:43am GMT
 
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القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات خزانة لأجل خمس سنوات في مزاد اليوم الاثنين مواصلا اتجاهه الصعودي منذ أن قام المركزي برفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس هذا الشهر.

وصعد متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى 15.678 في المئة من 15.050 في المئة في المزاد السابق في 14 مارس آذار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 