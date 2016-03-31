انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر وسنة

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.683 بالمئة مقارنة مع 13.750 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 24 مارس آذار في حين نزل العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 14.231 بالمئة مقابل 14.321 بالمئة في العطاء السابق.