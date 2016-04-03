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انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و273 يوما

Sun Apr 3, 2016 12:34pm GMT
 
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القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن العائد على أذون الخزانة التي طرحتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر انخفض في عطاء اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 12.950 بالمئة مقابل 13.217 بالمئة في العطاء السابق يوم 27 مارس آذار وتراجع العائد على أذون 273 يوما إلى 13.964 بالمئة من 14.260 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 