انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة
القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.557 بالمئة مقارنة مع 13.683 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 31 مارس آذار. ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.944 بالمئة مقابل 14.231 بالمئة في العطاء السابق.
وشهدت العوائد ارتفاعا في عطاءات أذون الخزانة بعد ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في 17 مارس آذار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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