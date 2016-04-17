ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و 9 أشهر

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.914 بالمئة من 12.770 بالمئة في العطاء السابق يوم العاشر من أبريل نيسان. وارتفع متوسط عائد أذون 273 يوما إلى 14.101 بالمئة من 13.856 بالمئة في آخر عطاء مماثل يوم العاشر من أبريل نيسان. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)