العائد على السندات المصرية ينخفض في عطاء اليوم
القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على السندات الحكومية انخفض في عطاء اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.231 بالمئة من 14.495 بالمئة في العطاء السابق في 18 أبريل نيسان.
وتقلص العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 14.570 بالمئة من 14.896 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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