رئيس الأفريقي للتصدير والاستيراد: البنك يسعى لجمع 3 مليارات دولار هذا العام

أبيدجان 3 مايو أيار (رويترز) - قال رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنك سيسعى لجمع نحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام من خلال سندات دولية وقروض مجمعة وقروض ثنائية لتمويل أنشطته.

وقال رئيس البنك بنديكت أوكي أوراما في مقابلة "سنصدر سندات دولية قريبا جدا. وسنلجأ لسوق القروض المجمعة. كما نستعد لإصدار بعض السندات بالعملة المحلية كي يتسنى لنا تمويل بعض أنشطة العملة المحلية."

وأضاف أن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا له سيهدف لإصدار سندات دولية في منتصف العام بناء على ظروف السوق لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي سيسعى لجمعها عبر إصدار السندات.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار سندات العملة المحلية خلال الربع الأخير من العام لجمع مبلغ لا يتوقع أن يتجاوز 200 مليون دولار.

وذكر أوراما أن البنك الأفريقي سيسعى أيضا لزيادة الودائع من البنوك المركزية بالدول الأعضاء إلى عشرة مليارات دولار من ثلاثة مليارات حاليا.