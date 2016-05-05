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انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 و357 يوما في عطاء الخميس

Thu May 5, 2016 12:21pm GMT
 
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القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.716 بالمئة من 13.795 بالمئة في العطاء السابق يوم 27 أبريل نيسان.

وانخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.968 بالمئة من 14.145 بالمئة في عطاء 27 أبريل نيسان.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 