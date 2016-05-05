وزارة المالية المصرية تصدر هذا الشهر أذون خزانة بقيمة 1.250 مليار دولار
القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 1.250 مليار دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في العاشر من مايو أيار.
وقال البيان إن الموعد النهائي للعطاء هو التاسع من مايو أيار ويستحق الإصدار في التاسع من مايو أيار 2017.
وتلجأ الحكومة إلى سوق المال المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر أوائل 2011 وأدت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأجانب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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