هبوط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وارتفاع عائد أذون عام

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر في عطاء اليوم الخميس في حين ارتفع عائد الأذون لأجل عام.

ونزل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.710 بالمئة من 13.716 بالمئة في العطاء السابق يوم الخامس من مايو أيار. وارتفع عائد أذون 364 يوما إلى 13.988 بالمئة من 13.968 بالمئة في عطاء الخامس من مايو أيار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)