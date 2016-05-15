هبوط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما وصعوده لأجل 273 يوما

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر في عطاء اليوم الأحد لكن العائد ارتفع على الأذون لأجل تسعة أشهر.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.836 بالمئة من 12.839 بالمئة في العطاء السابق يوم الثامن من مايو أيار. وارتفع متوسط عائد أذون 273 يوما إلى 13.959 بالمئة من 13.981 بالمئة بالعطاء المماثل يوم الثامن من مايو أيار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)