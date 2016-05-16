العائد على السندات المصرية يرتفع في عطاء اليوم

القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على السندات الحكومية ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.275 في المئة من 14.231 في المئة في العطاء السابق في

28 أبريل نيسان.