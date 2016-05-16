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العائد على السندات المصرية يرتفع في عطاء اليوم

Mon May 16, 2016 1:34pm GMT
 
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القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على السندات الحكومية ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.275 في المئة من 14.231 في المئة في العطاء السابق في

28 أبريل نيسان.

وارتفع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 14.578 في المئة من 14.570 في المئة في العطاء السابق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 