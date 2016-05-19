ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 و357 يوما في عطاء اليوم

القاهرة 19 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.785 بالمئة من 13.710 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 12 مايو أيار في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 14.083 بالمئة من 13.988 بالمئة.