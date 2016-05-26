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هبوط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 و364 يوما

Thu May 26, 2016 10:59am GMT
 
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القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.697 بالمئة من 13.785 بالمئة في العطاء السابق يوم 19 مايو أيار في حين انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 13.907 بالمئة من 14.083 بالمئة في عطاء مماثل الأسبوع الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 