إيديتا المصرية تحصل على تسهيلات بنكية بنحو 170 مليون جنيه

القاهرة 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأربعاء إنها حصلت على تسهيلات بنكية متوسطة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه (19.14 مليون دولار) من البنك العربي لتمويل أعمال بناء مصنع جديد.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم أن التسهيلات ستسدد على سبع سنوات شاملة فترة السماح.

وإيديتا من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتأسست في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وقالت إيديتا إنها حصلت أيضا على تسهيلات في صورة قرض متوسط الأجل في حدود ستة ملايين يورو تسدد على سبع سنوات ونصف السنة "بغرض تمويل خطة التوسع الخاصة بخط الإنتاج الجديد."

وتمتلك إيديتا أربعة مصانع في بني سويف والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ونحو 24 خط إنتاج حاليا.