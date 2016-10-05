ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء
القاهرة 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الأربعاء.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755 بالمئة من 15.750 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.439 بالمئة من 16.424 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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