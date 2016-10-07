مسؤول بصندوق النقد: الشريحة الأولى من قرض مصر ستكون نحو 2.5 مليار دولار

واشنطون 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.