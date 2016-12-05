انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

القاهرة 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 16.600 بالمئة من 16.814 بالمئة في العطاء السابق في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 16.699 بالمئة من 16.952 بالمئة في العطاء السابق.