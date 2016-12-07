ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.731 بالمئة من 18.589 بالمئة في المزاد السابق بينما صعد العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 18.622 بالمئة من 18.508 بالمئة في المزاد المماثل السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)