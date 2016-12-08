المركزي المصري يطرح أذون خزانة بمليار دولار لأجل عام
القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيصدر نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها مليار دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 12 ديسمبر كانون الأول.
وقال البيان إن الموعد الأخير لتلقي العطاءات هو الساعة 1100 (0900 بتوقيت جرينتش) يوم 12 ديسمبر كانون الأول ويستحق الإصدار في 12 ديسمبر كانون الأول 2017.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر أوائل 2011. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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