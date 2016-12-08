الأوروبي للإنشاء يقرض قطر الوطني الأهلي 140 مليون دولار
القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليوم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم أن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي. (إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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