ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد الأسبوعي

القاهرة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.917 بالمئة من 18.513 بالمئة في المزاد السابق كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 19.103 بالمئة من 18.814 بالمئة.