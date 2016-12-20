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بيان- البنك الدولي يوافق على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض لمصر

Tue Dec 20, 2016 2:28pm GMT
 
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القاهرة 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيان من البنك الدولي إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق اليوم الثلاثاء على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية."

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 