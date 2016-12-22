ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وعام زاد في عطاء اليوم الخميس.

وزاد العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما إلى 19.338 بالمئة من 19.112 بالمئة في العطاء السابق في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 364 يوما إلى 19.316 بالمئة من 18.983 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)