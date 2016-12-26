ارتفاع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية في عطاء اليوم

القاهرة 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات أصدرتها مصر ارتفع في مزاد اليوم الاثنين.

وزاد متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 16.768 في المئة من 16.655 في المئة في العطاء السابق بينما ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 17.196 في المئة من 16.681 في المئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)