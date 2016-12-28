ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الأربعاء.

وارتفع العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما إلى 19.720 بالمئة من 19.338 بالمئة في العطاء السابق في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 19.829 بالمئة من 19.316 بالمئة في عطاء مماثل. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)