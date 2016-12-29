ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء أسبوعي

القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ثلاثة أشهر وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.155 بالمئة مقارنة مع 19.036 بالمئة في العطاء السابق.