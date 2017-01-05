Tue 8 Aug 2017 | 23:58 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي: ارتفاع الدين المحلي لمصر 5.3% في الربع/1

Thu Jan 5, 2017 9:35am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر تشرين الثاني ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر أيلول من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو حزيران.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

ولم تتضمن النشرة أي بيانات عن الدين الخارجي لمصر والذي بلغ 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران.

(الدولار = 18.11 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 