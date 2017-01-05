ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما إلى 19.827 بالمئة من 19.720 بالمئة في العطاء السابق في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 19.900 بالمئة من 19.829 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)