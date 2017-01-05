وزارة المالية المصرية تصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في التاسع من يناير كانون الثاني.

وذكر البيان أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار هو التاسع من يناير كانون الثاني. وموعد استحقاق الأذون هو التاسع من يناير كانون الثاني 2018.