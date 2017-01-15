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وزير: الاستثمار الأجنبي بأدوات الخزانة المصرية 10 مليارات دولار خلال عام

Sun Jan 15, 2017 10:34am GMT
 
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القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد أن تصل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة المصرية إلى ما بين عشرة مليارات و11 مليار دولار في غضون عام.

كانت مصر تجتذب استثمارات أجنبية في سندات وأذون الخزانة قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وساهم قرار مصر تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إنعاش التدفقات الأجنبية على سوق الدين. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 