وزير: الاستثمار الأجنبي بأدوات الخزانة المصرية 10 مليارات دولار خلال عام

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد أن تصل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة المصرية إلى ما بين عشرة مليارات و11 مليار دولار في غضون عام.